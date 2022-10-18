Новые ограждения появились вдоль 95 участков дорог в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 17:57 Новые ограждения появились вдоль 95 участков дорог в Подмосковье

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Всего 47 километров металлического барьерного ограждения установили на дорогах региональной сети Подмосковья. Эту работу провели с целью снижения аварийности.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Министр транспорта Московской области Алексей Гержик отметил, что ограждения снижают риск съезда с дороги, тем самым уменьшая вероятность возникновения и тяжесть последствий аварий.

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«Почти 100 участков региональных дорог в 20 округах стали безопаснее благодаря устройству около 47 км металлического барьерного ограждения. Наибольший объем по установке провели в Можайском, Люберецком и Рузском округах», — сообщил Алексей Гержик.

Более километра металлических барьерных ограждений появилось на четырех участках Можайского шоссе. Ограждения обустроили на улице 1-й Железнодорожной, Ямской и Полевой, а также на четырех участках автодороги «Уваровка — Семеновское — Кусково — Люльки» рядом с деревней Люльки.

Ограждения в Люберцах установили на пяти участках Лыткаринского шоссе. Барьеры появились и на Егорьевском шоссе в деревне Осеченки, на участке Володарского шоссе и в рабочем поселке Малаховка. В Рузском округе ограждения установлены на дороге «МБК — санаторий „Русь“, на девяти участках трассы М-9 „Балтия“ — Онуфриево — Орешки» рядом с селом Никольское, у деревни Аннино и на повороте на деревню Углынь, а также на автодорогах «Ивойлово — Самошкино» и «Лысково — Ивойлово — Сычево» в деревне Сычево.

Ограждения появились также и в Щелкове на улицах Талсинской и Заречной, на Пролетарском проспекте. В Пушкине дороги обезопасили на улице Учинской, в Истре — на улице Советской, в Солнечногорске — на Пятницком шоссе, в Чехове — на Привокзальной площади и на нескольких участках Старосимферопольского шоссе.