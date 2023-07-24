Подмосковье 24 июля 2023, 12:16 Около 100 тысяч звонков поступило от жителей Подмосковья в службу «112» с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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С начала 2023 года жители Московской области сообщили о пожарах в службу «112» около 100 тысяч раз. Об этом сообщили в Центре по приему и обработке вызовов РЦОВ «112».

«Только за этот год операторы единого номера „112“ приняли около 11 тысяч сообщений о бытовых пожарах в квартирах и частных домах и свыше 10 тысяч — о природных пожарах. А с начала лета „Система-112“ приняла более тысячи сообщений о возгораниях в лесных массивах», — уточнили в ведомстве.

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Специалисты порекомендовали в момент возгорания не паниковать и сразу же сообщить об огне на единый номер. Операторы оперативно направят на место происшествия пожарных и другие службы.

Иногда человек не может назвать адрес ЧП. В этом случае сработает система геопозиционирования, благодаря которой оператор сам определит, где находится обратившийся.

Во время пожара лучше покинуть место с огнем как можно быстрее, помочь эвакуироваться детям, пенсионерам и инвалидам. Также не следует открывать окна горящего помещения, так как приток кислорода усилит возгорание. Покидать место происшествия нужно пригнувшись и по лестнице. Дышать нужно по возможности через влажную ткань.

Операторы «Системы-112» Московской области работают круглосуточно.

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