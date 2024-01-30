Подмосковье 30 января 2024, 16:52 Около 100 тысяч школьников Подмосковья написали областную диагностическую работу по окружающему миру Министерство образования Московской области

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Региональная диагностическая работа по окружающему миру прошла в Подмосковье. Ее написали около 100 тысяч учеников четвертых классов из почти тысячи школ.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, работа направлена на оценку уровня знаний школьников по предмету. Для этого они выполнили шесть заданий о достопримечательностях, основных исторических событиях в жизни страны, государственниках праздниках и многое другое. На их выполнение отводилось 30 минут.

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Максимально участники могли набрать 13 баллов, а минимальный порог — шесть. Работу проверят независимые эксперты и онлайн-режиме. Результаты будут известны не позднее 5 февраля.

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