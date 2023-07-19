Подмосковье 19 июля 2023, 14:30 Около 100 тысяч квадратных метров торговых площадей открыли в Подмосковье с начала года Unsplash

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С начала 2023 года на территории Подмосковья ввели порядка 100 тысяч квадратных метров торговых площадей, 60 тысяч из них появились в регионе во втором квартале года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, это показывает, что в регионе созданы необходимые условия для развития торговли.

Также он отметил, что в Подмосковье продолжается возведение новых современных рынков и других объектов. Открытие торговых площадок позволяет организовать больше рабочих мест для жителей и расширить ассортимент продукции для потребителей.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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