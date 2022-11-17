Подмосковье 17 ноября 2022, 14:58 Около 100 тонн свеклы бесплатно раздали жителям за помощь в сборе урожая в Серпухове

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Из-за непогоды АО «Дашкова» в Серпухове не смогла собрать урожай свеклы — техника застревала и ломалась. На помощь позвали жителей — они помогли собрать урожай с 2,5 гектара за девять дней.

Собирать свеклу помогали жители Подмосковья, Тульской области и столицы, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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«Гендиректор компании Виктор Таранин принял интересное решение: весь собранный своими руками урожай жители смогли собрать с собой. Решение не только прагматичное, но и светлое с гуманистической точки зрения», — рассказал он.

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Добровольцев не стали ограничивать — они смогли забрать столько свеклы, сколько смогли унести.

Заместитель генерального директора компании Иван Михалаки рассказал, что в выращивание корнеплода вложили много ресурсов.

«Мы решили, что пусть будет польза людям, иначе пришлось бы просто перепахать поле с несобранным урожаем», — объяснил он.

Жители рассказали, что будут использовать свеклу для приготовления борща, салатов и закусок.

Ранее в Серпуховали собрали капусту, морковь и картофель — этому не помешала даже непогода.

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