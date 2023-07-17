Подмосковье 17 июля 2023, 17:36 Около 100 священников пройдут подготовку в подмосковном пункте перед командировкой в зону СВО

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Центр подготовки контрактников в Балашихе проведет обучение для священников, которые вскоре отправятся в зону СВО. Специальный курс пройдут 100 человек — об этом сообщил полковник запаса, Герой России Сергей Лысюк.

«Сейчас дополнительно мы взяли на себя задачу по подготовке священников, которые поедут туда (в зону СВО — прим. ред.). Будем проводить выпуск и вручать сертификаты. Это 100 человек — 20 групп, которые будут проходить обучение 2,5 месяца», — уточнил Сергей Лысюк.

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Он — один из тех, кто стоял у истоков создания подмосковного пункта отбора добровольцев на военную службу по контракту. Центр находится в поселке Восточном под Балашихой и оказывает целый спектр услуг: тут можно пройти медосмотр, подать документы, получить экипировку и проконсультироваться по вопросам поддержки и льгот. Что важно, здесь же проходит обучение добровольцев — специалисты учат обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь, передают другие важные навыки.

«Мы в отборном пункте постоянно находимся. Там же наши инструкторы, дежурная служба. У нас есть штаб, чтобы все вопросы контролировать, чтобы были порядок и взаимодействие. Каждый день ведется учет личного состава. Мы готовы к любым вопросам», — добавил Лысюк.

Уникальный для России Центр подготовки контрактников находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по военной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Всем контрактникам положены меры социальной поддержки — об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.