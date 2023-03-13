Подмосковье 13 марта 2023, 18:00 Около 100 специалистов пришли на работу в больницы и поликлиники Клина в 2022 году

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Клин стал одним из лидеров Подмосковья по привлечению медицинских кадров в муниципалитет. На областном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщили, что за 2022 год в поликлиники и больницы округа пришли работать около 100 специалистов.

За год систему здравоохранения Клина усилили 42 врача и 54 специалиста среднего медицинского звена. Штаты медучреждений пополнились терапевтами, педиатрами, гинекологами и хирургами. Около 20 специалистов переехали в городской округ из других регионов России.

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«У нас в Подмосковье реализуется беспрецедентная губернаторская программа поддержки медицинских работников. Это и позволяет нашему округу быть в лидерах по региону», — отметила глава Клина Алена Сокольская.

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Врачей привлекают в город с помощью жилья, земельных участков и доплат. Благоприятные условия создаются и для семей медиков: детей помогают устраивать в детские сады и школы, предлагают занятия в кружках и секциях.

Главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская отметила, что важными мерами поддержки медиков являются социальная ипотека, программа «Земский доктор», компенсация за аренду жилья и губернаторская доплата. Помимо этого, в регионе выдают бесплатные земельные участки для строительства дома.