Подмосковье 21 марта 2024, 16:13 Около 100 сотрудников Росгвардии проследили за порядком на выборах президента в Одинцове

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Во время проведения выборов президента России на избирательных участках в Одинцове за порядком следили около 100 росгвардейцев. Перед выборами они тщательно проверили все пункты для голосования и места, где хранились документы, чтобы убедиться, что все соответствует правилам безопасности.

В дни выборов маршруты патрульных спланировали так, чтобы они всегда были рядом с избирательными участками и оперативно среагировать при необходимости. В итоге все 193 участка были надежно защищены.

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До начала голосования Росгвардейцы провели встречи с владельцами оружия из городского округа, чтобы напомнить им о важности соблюдения законодательства и предотвратить возможные проблемы. Благодаря хорошей организации и сотрудничеству всех служб, выборы в Одинцове прошли без инцедентов.

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