Подмосковье 19 июля 2023, 09:25 Около 100 сообщений о происшествиях на воде поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года

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В подмосковную Систему-112 поступило около ста обращений, связанных с происшествиями на воде. Жителям напомнили, что на отдыхе важно соблюдать правила безопасного поведения, которые помогут избежать неприятностей.

Нужно помнить, что купаться можно только в хорошо знакомых и разрешенных для этого водоемах, где дно расчищено от мусора и нет резких перепадов глубины. Входить в воду, особенно в жаркую погоду, нужно постепенно. Резкий перепад температуры может привести к потере сознания.

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Время купания для детей не должно превышать 15 минут, чтобы не допустить переохлаждения. Взрослым не рекомендуется находиться в воде дольше 30-40 минут.

Запрещается оставлять без присмотра детей на водоемах — это чревато несчастными случаями. Также запрещается подплывать к любым судам, даже если они пришвартованы или затоплены.

Категорически запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Если ЧП все-таки произошло, звонить нужно на единый номер 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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