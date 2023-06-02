Подмосковье 02 июня 2023, 16:44 Около 100 семей стали участниками парада колясок в Химках

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Парад колясок в 6-й раз прошел Юбилейном сквере в Химках ко Дню защиты детей. Участие в костюмированном шествии приняли 100 семей.

Участники парада украсили детские коляски и сами перевоплотились героев сказок и мультфильмов.

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Победительницей парада и обладательницей детского велосипеда стала Елена Христич с проектом «Алиса в стране чудес». Второе место заняли коляски «Чебурашка», «Мороженое» и «Шахматы». Их авторы получили в подарок самокаты. А третье место и плюшевые игрушки вручили семьям с колясками «Кукла» и «Тыква». Приз зрительских симпатий достался коляскам «Герб Химки», «Мойдодыр» и «Пираты». Им вручили портативные колонки.

«Участники подошли с большой выдумкой и фантазией к созданию образов. Такие мероприятия важны для укрепления семейных ценностей. Придумывая украшения, взрослые и дети становятся не просто участниками мероприятия, но оказываются вовлеченными в общий творческий процесс», — отметила химкинский депутат Инна Монастырская.

Для участников парада организовали праздник с аниматорами, песнями, конкурсами и фотозонами.

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