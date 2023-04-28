Подмосковье 28 апреля 2023, 14:43 Около 100 рабочих мест появится в новом торговом комплексе в Домодедове ООО «Дорстройсервис»

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Минжилполитики одобрило строительство административного здания в поселке государственного племенного завода «Константиново» на Объездном шоссе в Домодедове. Там смогут получить работу 100 человек.

Площадь здания превысит 14 тысяч квадратных метров. Строительство проведут в два этапа. В первый войдет первый этаж под размещение магазинов, кафе, фермерского рынка и других организаций. В ходе второго построят оставшиеся этажи, где будут гостиницы и административные помещения. Часть здания будут использовать для нужд компании «Дорстройсервис», а другую — сдавать в аренду.

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В здании будет работать экорынок, который станет точкой притяжения жителей и предпринимателей.В проект инвестируют 900 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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