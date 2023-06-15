Подмосковье 15 июня 2023, 18:32 Около 100 рабочих мест появится на новом производстве микрофибры в Дмитровском округе Фотограф Константин Семенец

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В Дмитровском округе появится новое производство микрофибры. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и ООО «ПК „БИГ ФЭМЕЛИ“» подписали соответствующее соглашение на ПМЭФ.

«Компания получила в Дмитровском округе в аренду участок площадью 2,9 гектара по льготной программе „Земля за 1 рубль“. Суммарный объем инвестиций в проект составит порядка 500 миллионов рублей», — прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Завершение строительства намечено на 2024 год. Реализация проекта позволит создать в округе 100 рабочих мест.

«Первым продуктом мы выбрали микрофибру. А далее мы сможем адаптировать производственную линию под текущие требования рынка», — подчеркнул исполнительный директор ООО «ПК „БИГ ФЭМЕЛИ“» Тимур Шавалеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что китайский инвестор запустит в Подмосковье производство препаратов против образования тромбов. Контракт заключили в рамках ПМЭФ-2023.

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