Около 100 подъездов отремонтируют в Озерах к концу года

В городском округе Озеры из 94 запланированных к ремонту подъездов отремонтировали уже 70. Работы ведутся согласно графику. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Чистые светлые отремонтированные подъезды становятся одним из компонентов создания комфортной городской среды в Озерах. Губернаторская программа «Мой подъезд» стартовала в 2017 году, и за этот период десятки подъездов буквально обрели «вторую молодость».

Глава городского округа Алла Черкасова рассказала, что в Озерах по программе губернатора в 2019 году запланировано отремонтировать 94 подъезда. «Мы идем в графике. Уже сейчас отремонтировано 70 подъездов», — уточнила глава муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

В перечень обязательных работ включен ремонт входной группы и козырьков, замена осветительных приборов, оштукатуривание и покраска стен, замена оконных блоков и напольной плитки, установка пандусов для маломобильных граждан, установка новых почтовых ящиков и информационных щитов.

Масштабный ремонт подъездов ведется третий год подряд. За результатами и соблюдением сроков следит руководство городского округа. «Самое главное во всей этой работе — чтобы люди, которые проживают в подъездах, были удовлетворены качеством выполненных ремонтов. Разумеется, важными вопросами являются не только сроки, но и качество проводимых работ. Здесь работу управляющих компаний и подрядных организаций контролируем в регулярном режиме», — сделала акцент Алла Черкасова.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Качество работ отвечает стандарту ремонта и самое главное — устраивает жителей. Так, жильцы 2-го корпуса дома № 6 по улице Ленина ремонтом остались очень довольны, и отмечают не только хорошее качество, но и культуру работы строителей. «В нашем подъезде стало просто уютно. Работы проведены очень аккуратно и качественно. На первом этаже есть пандус. Чисто и красиво, нам нравится», — сказала местная жительница Екатерина Юрьева.

Осталась довольна ремонтом и Надежда Харламова. «Теперь захожу в подъезд совсем с другим настроением — радуют выкрашенные в светлые тона стены, новые почтовые ящики. Совсем другая картина, в подъезде светло, тепло и сухо. Многое теперь зависит от самих жильцов. Я желаю всем жильцам многоквартирных домов таких подъездов как наш!» — поделилась впечатлениями Надежда Харламова.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

В Озерах за три года действия программы отремонтировали уже более 330 подъездов. В 2017 году — 160 подъездов, в 2018-м — еще 102, 94 отремонтируют в текущем году. Для удобства жителей в ряде домов ремонт подъездов синхронизирован с плановым капремонтом.

Контроль всего процесса ремонта — от выбора материалов и до приемки работ — возложен не только на управляющие компании, но и на самих жильцов дома. Если они не подпишут акт — объект не примут, а значит подрядчику не оплатят работу.