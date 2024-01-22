Подмосковье 22 января 2024, 13:17 Около 100 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в Ложковской школе. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям обсудили с жителями порядка 100 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась отопления и электроснабжения. Кроме того, в числе актуальных тем — уборка дворовых территорий.

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«Взяли в работу порядка 100 обращений. Самый актуальный вопрос, конечно же, касался отопления. В частности, о том, какие работы проведет „Газпром теплоэнерго“ в летний период. Дорожную карту обязательно доведем до жителей. Также есть проблематика с перебоями в электроснабжении. В Пешковском территориальном управлении основная часть населенных пунктов запитана от фидера Дзержинский, который в текущем году „Россети“ планируют модернизировать — таких договоренностей мы достигли», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводятся регулярно в каждом территориальном управлении округа.

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