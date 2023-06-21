21 июня 2023, 10:09
Около 100 медицинских работников трудоустроили в Мытищах в прошлом году
Еще 98 медработников трудоустроились в учреждения здравоохранения Мытищ в 2022 году. Среди них было 35 врачей.
«В 2023 году ожидаем приход 25 врачей в рамках программы целевого обучения. В целях привлечения медицинского персонала предоставляется жилье. Сегодня в муниципальном жилье проживает 53 медицинских работника», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Реклама
В округе действует социальная ипотека для медиков и программа «Приведи друга».
Также в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в учреждения здравоохранения в 2022 году поступило 89 единиц тяжелого и легкого медицинского оборудования. В третьем квартале 2023 в больнице округа начнет работать современный высокотехнологичный аппарат МРТ.
Кроме того, начал работу центр амбулаторной онкологической помощи в поликлинике № 1, открыто отделение реабилитации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, проведен капитальный ремонт помещений в хирургическом корпусе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Мытищи
Врачи
Реклама
Реклама