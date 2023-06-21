Подмосковье 21 июня 2023, 10:09 Около 100 медицинских работников трудоустроили в Мытищах в прошлом году

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Еще 98 медработников трудоустроились в учреждения здравоохранения Мытищ в 2022 году. Среди них было 35 врачей.

«В 2023 году ожидаем приход 25 врачей в рамках программы целевого обучения. В целях привлечения медицинского персонала предоставляется жилье. Сегодня в муниципальном жилье проживает 53 медицинских работника», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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В округе действует социальная ипотека для медиков и программа «Приведи друга».

Также в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в учреждения здравоохранения в 2022 году поступило 89 единиц тяжелого и легкого медицинского оборудования. В третьем квартале 2023 в больнице округа начнет работать современный высокотехнологичный аппарат МРТ.

Кроме того, начал работу центр амбулаторной онкологической помощи в поликлинике № 1, открыто отделение реабилитации для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, проведен капитальный ремонт помещений в хирургическом корпусе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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