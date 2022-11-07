Около 100 лифтов обновят в поликлиниках и больницах Подмосковья в 2023 году | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 14:53 Около 100 лифтов обновят в поликлиниках и больницах Подмосковья в 2023 году

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Новые лифты получат 40 медорганизаций Подмосковья в 2023 году. На эти цели регион выделит свыше 500 миллионов рублей, рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова.

С 2021 года в 83 медучреждениях области заменили 200 лифтов. В следующем году работу продолжат, рассказала Светлана Стригункова.

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«Для получения консультаций медицинских специалистов нашим пациентам часто приходится перемещаться межу этажами. Поэтому важно, чтобы лифты находились в исправном состоянии», — отметила она.

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В планах — обновить 100 лифтов в 40 учреждениях. Их двери оснастят датчиками, которые будут препятствовать преждевременному закрыванию, а сами кабины будут приспособлены для маломобильных пациентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.