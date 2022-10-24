Около 100 километров дорог в черте городов Подмосковья отремонтировали с начала года | 360°

24 октября 2022, 11:55
Около 100 километров дорог в черте городов Подмосковья отремонтировали с начала года
В ходе ремонтного сезона в Подмосковье обновили покрытие на 100 километрах дорог в черте городов в 27 округах. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в Минтрансе региона.
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Как сообщил глава министерства Алексей Гержик, ремонт прошел в 50 городах. Благодаря этому проезд к спортивным и учебным заведениям, а также культурно-историческим и социальным объектам стал безопаснее.
Работы провели в Электроуглях, Воскресенске, Дзержинском, Солнечногорске, Долгопрудном, Жуковском, Можайске, Подольске, Климовске, Сергиевом Посаде и других городах.
Ранее губернатору Андрею Воробьеву сообщили о почти полной готовности снегоуборочной техники. Она составила 89%.
Дороги
Ремонтные работы
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