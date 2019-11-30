Боксер Рой Джонс соберет юных боксеров в свою школу. В его команду попадут не только сильные и техничные, но и самые активные и разносторонние ребята. Об этом он сегодня рассказал журналистам.

Как только Рой Джонс появляется в зале, его окружает толпа начинающих боксеров и просто не дает проходу. Перед началом отбора в свою школу Рой дает короткое интервью. И чтобы сразу показать себя и хоть одним глазком увидеть легенду бокса, спортсмены буквально лезут на камеры и оккупируют шеи родителей.

«Когда мне выдали российский паспорт, люди хотели, чтобы я был вовлечен в социальную сферу. А она с чего начинается? С детей. И хочется, чтобы дети, выходя на ринг, понимали, что они делают, как они делают. Задача в том, чтобы отобрать наиболее разносторонних ребят, которые умеют и боксировать, и бить, и защищаться», — сказал Рой Джонс, боксер.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько месяцев назад «боксер десятилетия» объявил о наборе в команду. В детстве его талант заметил отец — Рой Джонс-старший — и начал тренировать сына. Теперь непобедимый и легендарный боец решил растить чемпионов именно из российских подростков. И дело не только в паспорте. Считает, что наша школа бокса, в отличие от американской, имеет единые принципы и дает сильную базу. Уже был в Сибири — выбирал лучших там, а теперь настала очередь столицы и Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

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В команду Роя прошли 100 человек, и, кстати, большинство — из подмосковных спортшкол. Но в финал выйдут только 10. Никакой дискриминации — места есть и для девчонок. Берут только тех, кто младше 17-ти. Поэтому могу только потренироваться с будущими Мухаммедами Али. Сначала скакалка, потом отжимания.

И напоследок — тренировка «на лапах». Самым младшим конкурсантам всего десять, а они уже «порхают как бабочки и жалят как осы».

В зале снова появляется Рой. Спортсмены выстраиваются на массовую разминку, а потом — спарринги. Каждого внимательно оценивает Джонс. Вердикт пока не озвучивает, но каждому дает «пять». На ринге все очень серьезно: за место в команде Роя действительно дерутся до крови.

После тщательного отбора Рой выберет тех, кто получит денежный приз и летом поедет на сборы в его бойцовский клуб. Там соберутся ребята со всей страны. И уже из них будут формировать команду чемпиона.