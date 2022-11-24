24 ноября 2022, 20:14
Около 100 договоров на размещение мобильных объектов торговли заключили в Подмосковье
В Министерство сельского хозяйства Подмосковья поступила 281 заявка в 27 округах на предоставление мест под размещение мобильных торговых объектов. Уже заключено 99 договоров, рассказал зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов.
«Подано уже 162 заявки на размещение тележек, в том числе под реализацию мороженого — 74 единицы, кукурузы — 40 мест, хот-догов — 26 мест и 22 места под размещение кофе. На втором месте фудтраки (80), следующие по популярности — автолавки (25)», — сообщил Георгий Филимонов.
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Также в автолавках реализуют хлебобулочные изделия, мясную гастрономию, овощи, фрукты и мед.
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Предприниматели могут выбрать место для тележки или фудтрака онлайн, на портале «Госуслуги Московской области». Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». В Минсельхозе уточнили, что объект можно разместить на уже внесенной в схему точке всего за семь дней, а на новом месте — за 18 дней.
Понадобится только доступ к интернету и подтвержденная учетная запись ЕСИА. Результат поступит в личный кабинет. Объект можно разместить на уже внесенной в схему точке всего за 7 дней, на новом месте — за 18 дней.
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