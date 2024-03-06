Подмосковье 06 марта 2024, 11:03 Около 100 человек приняли участие в лыжной гонке в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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«Селятинская лыжня» прошла в Наро-Фоминске. Участие в гонке приняли около 100 любителей зимнего спорта в возрасте от четырех до 77 лет.

История «Селятинской лыжни» начиналась еще в советское время, но последнее время гонки не проводились. Лыжную гонку возродили в 2023 году. Она проходит на новой благоустроенной трассе в лесопарке поселка Селятино. Для участников гонок проложили маршруты от одного до пяти километров.

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Участниками гонки стали четыре мастера спорта. Самым возрастным лыжником стал 77-летний житель Москвы.

Гонку среди девочек выиграла девятилетняя Василиса Зинченко из Наро-Фоминска. Девочка уже становилась призером «Лыжни России» и других престижных гонок.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и призами. Участниками церемонии стали депутаты Наро-Фоминского городского округа и начальник территориального управления поселка Селятино.

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