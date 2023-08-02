Подмосковье 02 августа 2023, 16:30 Около 100 бесплатных кинопоказов пройдет в Подмосковье в августе Министерство культуры и туризма МО

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Проект «Кинопарк» представил расписание бесплатных показов фильмов под открытым небом в Подмосковье. В августе планируют показать 97 картин.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, кинопоказы пройдут на 37 площадках в 24 округах.

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«Для зрителей подготовили насыщенную программу: семейный фэнтези-фильм „Солнце на вкус“, приключенческую комедию „Мальдивы подождут“, остросюжетный детектив „Хитровка. Знак четырех“ и многие другие кинокартины»,– рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Также гостей ждет акция «Ночь кино», которая пройдет 26 августа, и фестиваль уличного кино, который продлится до конца месяца.

Вход на мероприятия свободный. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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