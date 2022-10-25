Почти 10 тысяч жителей Подмосковья онлайн получили консультации после диспансеризации за месяц | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 10:14 Почти 10 тысяч жителей Подмосковья онлайн получили консультации после диспансеризации за месяц

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Почти 10 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации с врачами после прохождения диспансеризации. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Пациентам подмосковных поликлиник больше не нужно лично посещать врача, чтобы проконсультироваться по итогам профосмотра. Для этого необходимо только иметь дома интернет.

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«Только за месяц более 9,6 тысячи пациентов получили телемедицинскую консультацию врача после прохождения диспансеризации. В среднем в неделю такой возможностью пользуются более трех тысяч человек», — сообщила Светлана Стригункова.

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Записаться на консультацию можно через «Госуслуги», портал gostelemed.ru, по телефону 122 или на приеме у врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.