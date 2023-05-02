Подмосковье 02 мая 2023, 17:03 Около 10 тысяч жителей Подмосковья получили участки в аренду или собственность без торгов с начала года Министерство имущественных отношений МО

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Предоставление участков в аренду или собственность без торгов стало одной из самых популярных земельных услуг в Подмосковье. С начала года ей воспользовались около 10 тысяч раз.

Как рассказала глава Минимущества Наталья Адигамова, услугу предоставляют в отношении неразграниченных участков, сведения о границах которых внесены в ЕГРН.

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«Напомню, что мы обновили эту услугу, оптимизировав электронную форму заявления. Теперь, когда заявитель вводит кадастровый номер участка, онлайн-сервис автоматически загружает из реестра недвижимости его адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования и кадастровую стоимость», — добавила она.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале.

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