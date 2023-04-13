Подмосковье 13 апреля 2023, 12:38 Около 10 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе с начала года

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Более четырех тысяч домов Подмосковья, где проживают около 10 тысяч человек, получили газ по президентской программе с начала года. За это время было построено свыше 500 километров газораспределительных труб.

На данный момент в 385 населенных пунктах региона ведутся работы по догазификации и подключению новых абонентов.

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В Московской области все программы газификации работают по единому принципу: до границ участков жителей газ подводится бесплатно. Чтобы подключиться к централизованному газоснабжению, необходимо подать заявку на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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