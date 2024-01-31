Подмосковье 31 января 2024, 17:10 Около 10 тысяч ведущих спортсменов Подмосковья прошли обследования в НИКИ детства в 2023 году Роман Яковлев

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Около десяти тысяч ведущих представителей 160 видов спорта прошли обследования в НИКИ детства в 2023 году. Спортсмены в возрасте от семи до 16 лет проходят полный спектр обследований: ЭКГ, эхокардиографию, рентген, УЗИ, велоэргометрию и другие.

Центр спортивной медицины НИКИ детства в Мытищах принимает спортсменов практически всех специализаций. Также в медучреждении обследования проходят спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Центр оснащен необходимым современным оборудованием, которое позволяет провести обследования в короткие сроки с максимальной точностью.

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«Фиброэндоскоп оснащен камерой, которая выводит изображение на специальный монитор. Гибкий наконечник позволяет предметно исследовать полость носа пациента, и на ранней стадии выявить нарушения в работе слизистой», — сообщила врач-оториноларинголог центра спортивной медицины НИКИ детства Светлана Антонова.

Руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова сообщила, что спортсмены проходят осмотр у 13 специалистов.

«Также, замеряем у ребят лабораторные показатели — наш центр оснащен собственной лабораторией. Комплексное обследование у нас проходят за три часа — все построено максимально удобно и быстро для спортсмена», — резюмировала Коледова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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