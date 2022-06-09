Около 10 тысяч участников собрал марафон по скандинавской ходьбе в Подмосковье

В Подмосковье состоялся марафон по скандинавской ходьбе. В нем приняли участие 10 тысяч человек, членов клуба «Активное долголетие». Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В преддверии Дня России состоялся масштабный марафон скандинавской ходьбы. Он прошел одновременно в 46 подмосковных парках, а центральной площадкой стал Парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. 10 тысяч участников клуба „Активное долголетие“ прошли 3 километра, получили памятные награды и заряд бодрости. Первая треть „марафонцев“ получили на финише в подарок спортивные костюмы», — поделилась вице-губернатор.

В соревнованиях участвовали активные жители Подмосковья: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Каклюгина добавила, что скандинавская ходьба стала одним из самых популярных видов активности проекта.

Каждую неделю мероприятия посещают более 2,5 тысяч человек. Записаться на занятия можно на портале проекта «Активное долголетие».