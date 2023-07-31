Подмосковье 31 июля 2023, 17:05 Около 10 тысяч поездок совершили на самом коротком и самом длинном маршрутах Солнечногорска с начала года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Пассажиры совершили около 10 тысяч поездок на самом коротком и самом длинном маршрутах «Мострансавто» в Солнечногорске с начала года. Один из них следует из деревни Голубое в Зеленоград, а другой — из Солнечногорска в Москву.

Самым коротким в округе является автобусный маршрут № 495. Он следует от больницы № 6 в деревне Голубое до станции Крюково в Зеленограде. Его протяженность составляет чуть более пяти километров, а поездка занимает около 20 минут. Пассажиры этого маршрута совершили почти пять тысяч поездок с начала года.

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Самый длинный в округе — маршрут № 440. Автобусы под этим номером следуют из Солнечногорска до метро «Водный стадион» в Москве, проезжая свыше 52 километров. Время в пути составляет 75 минут. С января там уже совершили более четырех тысяч поездок.

Оба маршрута «Мострансавто» обслуживает производственная база «Солнечногорск». Компания является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения рассказал, что свыше восьми тысяч транспортных средств обслуживают жителей и гостей региона каждый день.

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