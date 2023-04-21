21 апреля 2023, 13:39
Около 10 тысяч мусульман совершили праздничный намаз в Химках в Ураза-байрам
Сегодня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам и окончание священного месяца Рамадана. Около 10 тысяч человек совершили утренний намаз в олимпийском центре «Планерная» в Химках.
Участие в мероприятии приняли председатель местной религиозной организации мусульман Камиль Маннапов, представители администрации округа и химкинский депутат Артур Каримов.
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«Поздравляю вас с этим светлым праздником! Он напоминает нам о добре и терпимости — вечных и важных ценностях для каждого человека, независимо от веры и национальности», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
По традиции в честь праздника верующие одеваются в лучшие одежды, утром совершают праздничный намаз, а после собираются вместе с друзьями и семьей за столом с традиционными блюдами.
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