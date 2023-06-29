Подмосковье 29 июня 2023, 13:51 Около 10 тысяч мусульман приняли участие в утренней молитве по случаю Курбан-байрама в Солнечногорске

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Курбан-байрам отпраздновали в мечети «Нурулла — Свет Аллара» в Солнечногорске. Участие в утренней молитве приняли 10 тысяч мусульман.

Мусульман поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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«В это непростое для страны время особенно важно быть единым народом, сохранять взаимопонимание и максимально поддерживать друг друга. Представители всех конфессий округа всегда сердцем болели и делали все для того, чтобы наша страна была сильной, независимой, а Солнечногорск — процветающим», — сказал Константин Михальков.

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