Подмосковье 28 июня 2023, 16:18 Около 10 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Мытищах

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Около 10 тысяч мусульман совершили общую молитву по случаю Курбан-байрама на стадионе «Строитель» в Мытищах. Этот праздник знаменует завершение ежегодного паломничества в Мекку и Медину к святыням ислама.

В праздник Курбан-байрам принято раздавать милостыню малоимущим и совершать благие дела.

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«Мусульмане нашего округа отмечают свой праздник, который символизирует милосердие, человеколюбие, духовную чистоту и благочестие. Мы поздравляем их с Курбан-байрамом, желаем мира, любви и согласия», — обратился к верующим первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

В городском округе Мытищи вблизи деревни Бородино выделена специализированная площадка для продажи животных, которая соответствует всем требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

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