28 июня 2023, 16:18
Около 10 тысяч мусульман приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Мытищах
Около 10 тысяч мусульман совершили общую молитву по случаю Курбан-байрама на стадионе «Строитель» в Мытищах. Этот праздник знаменует завершение ежегодного паломничества в Мекку и Медину к святыням ислама.
В праздник Курбан-байрам принято раздавать милостыню малоимущим и совершать благие дела.
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«Мусульмане нашего округа отмечают свой праздник, который символизирует милосердие, человеколюбие, духовную чистоту и благочестие. Мы поздравляем их с Курбан-байрамом, желаем мира, любви и согласия», — обратился к верующим первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.
В городском округе Мытищи вблизи деревни Бородино выделена специализированная площадка для продажи животных, которая соответствует всем требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Мытищи
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