Подмосковье 24 января 2024, 11:04 Около 10 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега ночью Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья продолжают ликвидировать последствия снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что во время ночного дежурства в Московской области расчистили около десяти тысяч километров дорог.

«Для поддержания дорог в нормативном состоянии был обеспечен выход более 500 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь работы провели на опасных участках и дорогах с интенсивным движением», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Напомним, что в Московской области разработали особый подход к контролю за уборкой снега по четырем сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0°, сухая погода. Для каждого сценария есть свой регламент уборки.

За качеством выполнения работ следят с помощью автоматизированной навигационной системы и СКПДИ.

Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Подмосковье в 2024 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговская хорда в Мытищах.

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