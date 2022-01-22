Около 10 тысяч экспресс-тестов в день на COVID-19 будет выпускать компания в Дубне

В особой экономической зоне «Дубна» начали производить экспресс-тесты на COVID-19, определяющие в том числе и штамм «омикрон». На производство компании «Уайт Сервис» отправился корреспондент «360».

Экспресс-тест рассчитан на определение заражения в течение 15 минут, на практике результат виден уже через две.

Источник фото: телеканал «360»

Пока в сборочном цехе тесты собирают из привозных южнокорейских компонентов. Они подходят по цене для нашего рынка и полностью доказали свою эффективность. Но это только первый этап производства. Ближе к концу года запустят свое собственное, в том числе и на базе отечественных разработок.

«Есть спайковый белок, есть нуклеокапсидный. Белок N не меняется, белок С подвержен мутациям. И наши тесты используют определение ковида на белке N, который не подвержен мутациям. За счет этого наши тесты показывают все виды штаммов, в том числе и «омикрон», — сказал генеральный директор компании «Уайт Сервис» Александр Гладок.

Источник фото: телеканал «360»

Тесты, по крайней мере в этом виде, в первую очередь разойдутся по клиникам и компаниям. С этим типом будут работать медицинские сотрудники. Также есть формат и самостоятельного применения. Их можно будет купить в аптеке в свободной продаже.

«Что важно отметить, эти тесты прошли аккредитацию в Росздравнвдзоре и также клинические испытания в институте Гамалеи. Тесты очень качественные, быстро и с высокой точностью показывают результативность, в том числе на определение «омикрона». Еще что важно — они удобны для использования у детей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На данном этапе собственное производство — около 10 тысяч тестов в день. Объем выпуска могут увеличить под запрос рынка и покупателей. Всего же компания планирует наладить в Дубне выпуск более 50 видов тестов как на вирусные заболевания, так и на онкомаркеры.