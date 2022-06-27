Около 10 тысяч человек посетили рок-фестиваль на берегу Сенежа в Подмосковье

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске 25 июня прошел фестиваль рок-музыки «М-11».

Несмотря на почти тридцатиградусную жару, танцпол фестиваля был постоянно заполнен. На сцену вышли коллективы Клина, Солнечногорска и Зеленограда.

Концерты не прекращались на протяжении всего дня, с 13:00 до 22:00. Свои песни исполнили группы HardSurfer, «Бездельники», Wild Rebel, «Ночъ», Priznaki Leta, «Летная Школа», Scream Of Soul и «Театр одного вахтера». Хедлайнером фестиваля стал коллектив «Театр Теней», который неоднократно участвовал в фестивале «Нашествие».

Группы исполняли не только свои композиции, но и кавер-версии популярных рок-композиций. Яркое файер-шоу закрывало фестиваль.