Окна восстановили в подъезде дома на улице Чкалова в Жуковском

Управляющая компания «Наукоград» восстановила остекление окон в подъезде 70-летнего дома на улице Чкалова в Жуковском. Нарушения в августе обнаружили инспекторы Госжилинспекции, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Как отметили в ГЖИ, такое нарушение может показаться незначительным, однако оно сильно влияет на теплоизоляцию дома. Так, любой изъян в фундаменте, крыше или стенах могут грозить потерей тепла в зимний сезон. Управляющая компания восстановила окна в течение суток после оформления заявки.

«На этапе подтверждения готовности домов к зиме мы используем систему ЕДС как действенный способ контролировать работу управляющих компаний. Все выявленные нарушения оформляем в качестве заявок и отслеживаем их отработку в установленные сроки», — рассказала Ольга Федина.

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