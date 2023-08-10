Важное 10 августа 2023, 20:28 Окна поврежденных взрывом в Сергиевом Посаде домов начали стеклить Остекление в поврежденных взрывом домах Сергиева Посада начали восстанавливать Телеканал «360»

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В дома, которые получили повреждения в результате взрыва в Сергиевом Посаде, начали вставлять окна. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа в своем Telegram-канале.

«Сегодня МБУ „Благоустройство СП“ ведет работы в двухэтажке на Крупской улице, 16/1. Вчера были сделаны замеры, сегодня началась замена», — указали в публикации.

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Менять стекла начали в комнате коммунальной квартиры, где никто не живет. Несмотря на это, подчеркнули в администрации, тепловой контур здания необходимо закрыть.

Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа Telegram-канал администрации Сергиево-Посадского городского округа

Власти округа 10 августа провели совещание с представителями управляющей компании, ТСЖ и подрядчиками ФКР. На нем всем присутствовавшим разъяснили алгоритм действий в сложившейся ситуации.

Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов навестил в больнице пострадавших в результате ЧП. Врачи наблюдают за самочувствием 11 человек, за жизнь еще трех пациентов борются реаниматологи.

Взрыв на складе пиротехники прогремел утром 9 августа. Ударной волной задело две школы, спорткомплекс и припаркованные рядом автомобили. Повреждения получили окна домов, котельная вышла из строя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание, власти региона рассмотрят все обращения жителей.