Жизни вне опасности. Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Ступине

Три человека, которых доставили в больницу после взрыва газа в Ступине, находятся в сознании. Состояние еще двух пострадавших оценивают как тяжелое.

Госпитализированных жильцов дома посетил глава городского округа Сергей Мужальских. Он смог пообщаться с некоторыми из них и убедиться, что им оказывают всю необходимую помощь.

«Три человека находятся в палатах в сознании. <…> Одной женщине сделали операцию. Она в сознании, мы пообщались. Медицинскую помощь, та которая необходима, наши квалифицированные специалисты оказали. У нас есть два мужчины, которые находятся в тяжелом состоянии. Одному мужчине провели операцию сейчас. <…> Врачи наши сделали все, что возможно, провели операцию хорошо. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает», — сообщил Мужальских.

Он отметил, что родственники прооперированного мужчины настаивают на переводе в другую клинику, решение об этом будут принимать врачи.

«Ситуацию держим на контроле. <…> Начинаем до конца разбирать завалы», — заключил глава Ступина.

Жертвами взрыва газа стали два человека — девочка 12 лет и мужчина 1961 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело.