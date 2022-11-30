30 ноября 2022, 17:15
Охрану молодых елей усилят в Подмосковье из-за новогодних праздников
Патрулирование по охране молодых хвойных усилят в Подмосковье в преддверии праздников. С 19 декабря дополнительно начнут мероприятия для пресечения незаконной рубки, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.
«Предновогодний период для лесной охраны всегда очень напряженный. К сожалению, некоторые жители и гости Подмосковья считают обыденным пойти и срубить елочку в лесу для украшения своего дома», — отметил он.
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Он добавил, что за незаконную рубку в Подмосковья положен штраф в размере до пяти тысяч рублей для жителей и до 500 тысяч для юридических лиц.
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Председатель Комсельхоза региона Олег Баженов рассказал, что в прошлом году в ходе профилактических мероприятий выявили 17 фактов незаконной рубки, это 12 нарушителей. Из них пятеро оказались в Ступине, четверо в Подольске и трое в Наро-Фоминске.
«Граждане были задержаны на месте преступления, приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», — добавил он.
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