Подмосковье 17 мая 2023, 00:30 Охранные обязательства утвердили для храмов Можайска Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранные обязательства собственника двух объектов культурного наследия. Они находятся в Можайске.

Речь идет об объектах «Церковь Спаса Нерукотворного Образа, 1854-1878 гг.» и «Усадьба Уваровых, XIX в.: Церковь». Их обследовали, определили сроки работ по сохранению памятников и условия доступа к ним граждан.

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«В данных документах установлены требования по сохранению, содержанию и использованию указанных храмов, контроль за исполнением которых будет осуществляться Главным управлением культурного наследия Московской области», — уточнили в ведомстве.

Никольский (Спасский) храм в Никольском построили во второй половине XIX века. Его перестраивали по проекту архитектора Крыгина в 1895 году. В советский период храм закрыли, он также пострадал в годы Великой Отечественной войны. После 1945 года церковное здание начали разбирать.

«Были уничтожены часть ротонды, завершающей основной объем храма, алтарь и частично трапезная, портики у фасадов основного объема храма, перекрытия и архитектурно-художественное убранство интерьеров», — добавили в управлении.

Объект законсервируют, пока он остается недоступен для посетителей.

Богородицерождественский храм, входящий в состав усадьбы Поречье, построили в самом начале XIX века при владельце Разумовском. Во второй половине XIX века при Уваровых, которые стали владельцами Поречья в 1818 году, в храме проводились ремонтные и живописные работы. В настоящее время храм находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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