Подмосковье 12 июля 2023, 11:25 Охранную зону установили для ценных природных экосистем в Орехово-Зуевском округе Фото А. Михайленко

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Экосистемы леса и озер в Орехово-Зуевском округе дополнительно защитят от воздействия человека — об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья. Здесь запретили строительство, любые рубки, разведение огня и многое другое.

Правительство Московской области установило охранную зону памятника природы областного значения «Лес и лесные озера в квадратах 37, 38 и 42 Северного лесничества». Это защитит ценные экосистемы от антропогенного воздействия.

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«В результате пожара 2010 года погибла почти половина лесов в этом памятнике природы. Сейчас зеленый покров восстанавливается, но мы должны сделать все возможное для того, чтобы такие трагедии не повторялись», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Площадь охранной зоны составляет 326,6 гектара. В пределах этой территории теперь запрещены любое изменение почвенного покрова, забор воды (за исключением тушения пожаров), любые рубки, использование открытого огня, строительство сооружений, дорог и коммуникаций, а также некоторые другие виды деятельности.

Под особой охраной находятся ценные лесные и водно-болотные экосистемы, три вида растений, а также прыткая ящерица и кобылка голубокрылая (на фото).

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что что от жителей области поступает большой запрос на отдых и прогулки около воды.

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