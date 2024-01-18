Подмосковье 18 января 2024, 17:28 Охранную зону для памятника природы «Курочкино болото» установили в Подмосковье Unsplash

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Ценную экосистему памятника природы «Курочкино болото» взяли под охрану. Проект, разработанный Минэкологией, утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Площадь охранной зоны составляет 94,97 гектара. Здесь обитают 57 видов позвоночных животных, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, один вид рептилий, 38 видов птиц и восемь видов млекопитающих», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

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На территории памятника природы «Курочкино болото» встречаются серая жаба, снегирь, зеленая пеночка, желтоголовый королек, сойка, большой пестрый дятел, зяблик, свиристель и другие животные. Создание охранной зоны позволит уменьшить нагрузку на природу, которую оказывает человек. Теперь здесь нельзя будет разводить костры, ездить на машинах, добывать полезные ископаемые и вести другую деятельность, которая вредит растениям и животным.

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