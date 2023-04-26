Подмосковье 26 апреля 2023, 12:51 Охранную систему Росгвардии от автоугона стали использовать в Подмосковье пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Владельцы автомобилей в Московской области начали устанавливать охранную систему Росгвардии против угона. «АВО» является федеральной системой и действует по всей территории России.

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Грудсков заявил, что в противоугонном комплексе используются современные технологии, которые работают по определенным каналам и алгоритмам.

Реклама

При автоугоне тревожный сигнал поступает ближайшей группе задержания в любые точки страны, что позволяет задержать преступников в кратчайшие сроки. Отмечается, что уже более двух тысяч автогаражей и транспортных средств жителей Подмосковья уже находятся под охраной Росгвардии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».