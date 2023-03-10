Подмосковье 10 марта 2023, 10:55 Охранник детского сада в Дубне создал эксклюзивные раскраски и открытки для воспитанников и их родителей

Читать 360tv в

Охранник детского сада «Созвездие» в Дубне увлекся рисованием в свободное от работы время. Свои рисунки, раскраски и открытки он дарит воспитателям, родителям и детям.

Несколько лет назад Александр Судариков устроился охранником в детский сад «Созвездие». Здесь в творческой обстановке он вспомнил свое юношеское увлечение рисованием и снова взялся за карандаш.

Реклама

«Детское творчество — мой конек. Я люблю рисовать на детскую тематику и рисунки раздавать детям», — рассказал Александр.

Реклама

В детском саду открылась небольшая выставка рисунков Александра Сударикова, которую приурочили к 8 Марта. Перед праздником он также раздал мальчишкам заготовки открыток для мам.

«Он дарил рисунки свои сотрудницам, поднимал настроение детям, родителям. Идет грустная мама, Александр Евгеньевич поднимает настроение — поговорил, рисунок подарил. У мамочки настроение хорошее, и она с хорошим настроением идет на работу», — рассказала заведующая детским садом «Созвездие» Елена Велякова.

Теперь Александр начинает рисовать сюжеты ко Дню Победы, чтобы снова порадовать ребят и их родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».