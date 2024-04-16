16 апреля 2024, 21:54
Охраняющие Байконур подмосковные росгвардейцы сдали кровь на донорской акции
Сотрудники подмосковной Росгвардии, служащие на Байконуре, сдали кровь в рамках акции «От сердца к сердцу». Процедура донации прошла на базе центральной медико-санитарной части № 1.
Кровь и плазму направят в медицинские учреждения города для людей, нуждающихся в помощи.
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Также в акции поучаствовал майор полиции Сергей Сычев, который на протяжении 32 лет регулярно пополняет региональный банк крови и является почетным донором России.
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Росгвардия
Полиция
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