Подмосковье 16 апреля 2024, 21:54 Охраняющие Байконур подмосковные росгвардейцы сдали кровь на донорской акции Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники подмосковной Росгвардии, служащие на Байконуре, сдали кровь в рамках акции «От сердца к сердцу». Процедура донации прошла на базе центральной медико-санитарной части № 1.

Кровь и плазму направят в медицинские учреждения города для людей, нуждающихся в помощи.

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Также в акции поучаствовал майор полиции Сергей Сычев, который на протяжении 32 лет регулярно пополняет региональный банк крови и является почетным донором России.

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