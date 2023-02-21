Подмосковье 21 февраля 2023, 21:05 Охотникам Подмосковья запретят петельный лов животных

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Минэкологии Московской области направило в Минприроды России уведомление об ограничениях на охоту в регионе. Так, местным охотникам планируют запретить петельный лов диких животных.

«Это оправдывали необходимостью добычи для употребления в пищу и регулирования численности некоторых видов — зайца, волка и других. Животное, попавшее в петлю, страдает», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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В министерстве уверены, что в Минприроды поддержат решение о запрете.

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Тихон Фирсов добавил, что до 2013 года петельный лов был запрещен по всей стране, и лишь позднее регионам было разрешено самостоятельно решать, нужен ли запрет.

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