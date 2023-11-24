Эксклюзив 24 ноября 2023, 22:22 «Охота за беспределом». Жители подмосковной деревни вышли на защиту векового леса Жители деревни Захарово начали борьбу против рубки векового леса в Подмосковье

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Неизвестные подогнали спецтехнику и начали валить деревья в деревне Захарово в Раменском городском округе Подмосковья. На защиту векового леса вышла местные жители. Они стали пытаться помешать рабочим, чтобы спасти родные места от вырубки. К ситуации уже подключилась прокуратура.

Дровосеки уже спилили десятки деревьев, возраст которых перевалил за целый век. Одна из местных жительниц рассказала «360», что у них появилась информация, что кто-то пилит их лес, поэтому было решено организовать дежурства.

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«Сразу создалась инициативная группа, мгновенно появились машины. Кто смог, сразу в них прыгнули. И с ночи 16 числа началась охота за этим беспределом», — отметила Наталья Лошкарева.

В одну из таких ночей даже удалось заснять спецтехнику, на которой велась незаконная вырубка леса. Для жителей Захарова этот лес стал местом памяти, поэтому они по-особенному относятся к окружающей их природе.

«Это наш дом. Моя семья здесь живет поколениями. В это лес я ходил ребенком», — отметил местный житель.

Юридически эта земля является не заказником, а землей сельхозназначения, которую сдали в аренду предпринимателю. В прокураторе Московской области заявили, что сейчас ведется работа по «расторжению договора аренды этого земельного участка и предоставлению взамен другого участка, отвечающего требованиям для осуществления сельскохозяйственной деятельности». К делу подключились экологи и правоохранители.