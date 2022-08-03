Охладиться в летний зной: в Химках стартовала акция «Жаркий лед»

Бесплатно покататься на коньках в августовскую жару теперь сможет каждый житель Химок — в ФОК «Новатор» дали старт акции «Жаркий лед». Проект, инициированный горожанами, поддержал глава округа Дмитрий Волошин.

«Химки — спортивная столица Подмосковья. Меня искренне радует готовность наших жителей пользоваться всей спортивной инфраструктурой, которую мы создаем. Акцию „Жаркий лед“ запускаем по инициативе химчан уже второй год подряд. До конца августа по воскресеньям на каток могут прийти все желающие. Лед просторный — 1800 квадратных метров — но для удобства просим жителей предварительно записываться на сеанс», — отметил Дмитрий Волошин.

Каток будет открыт для горожан каждое воскресенье до 28 августа. Вход свободный, с собой нужны только коньки. Время бесплатного катания — с 18:00 до 20:00.

ФОК «Новатор» был открыт в Химках в 2021 году по программе губернатора Андрея Воробьева. Помимо ледовой площадки для занятий зимними видами спорта, в спорткомплексе есть крытый бассейн, универсальные залы для занятий художественной гимнастикой, борьбой и фехтованием.

Ранее стало известно, что первый этап благоустройства парка «Яковлево» завершится в Химках до конца года.