Консультационный центр в Одинцове, который открыли для поддержки жителей Украины и Донбасса, стал очень востребованным. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заметил, что учреждение испытывает серьезную нагрузку.

При открытии центра подмосковные власти предполагали, что его специалисты будут обрабатывать порядка 200-300 обращений в сутки. Желающих оказалось намного больше.

«В частности, последние три дня по 1,5 тысячи человек приходят в консультационный центр», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья уточнил, что в центре можно оформить разрешение на временное проживание, официально получить убежище на территории РФ или статус беженца. Последний позволяет учиться и, что самое главное, работать.

«Огромный запрос, и мы сейчас максимально систематизируем эту работу. В Одинцове находится у нас центр, где идет активная регистрация. Серьезная нагрузка, должен признать, но мы стараемся справиться», — отметил Андрей Воробьев.

Услуги в центре приезжим из ЛНР, ДНР и с Украины оказывают бесплатно. Первых клиентов он принял в феврале. Особое внимание здесь уделяют пунктам временного проживания.