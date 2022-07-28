«Огромный запрос». Воробьев — о помощи с документами для прибывших в Подмосковье жителей Донбасса
Консультационный центр в Одинцове, который открыли для поддержки жителей Украины и Донбасса, стал очень востребованным. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заметил, что учреждение испытывает серьезную нагрузку.
При открытии центра подмосковные власти предполагали, что его специалисты будут обрабатывать порядка 200-300 обращений в сутки. Желающих оказалось намного больше.
«В частности, последние три дня по 1,5 тысячи человек приходят в консультационный центр», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор Подмосковья уточнил, что в центре можно оформить разрешение на временное проживание, официально получить убежище на территории РФ или статус беженца. Последний позволяет учиться и, что самое главное, работать.
«Огромный запрос, и мы сейчас максимально систематизируем эту работу. В Одинцове находится у нас центр, где идет активная регистрация. Серьезная нагрузка, должен признать, но мы стараемся справиться», — отметил Андрей Воробьев.
Услуги в центре приезжим из ЛНР, ДНР и с Украины оказывают бесплатно. Первых клиентов он принял в феврале. Особое внимание здесь уделяют пунктам временного проживания.