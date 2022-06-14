Огромный триколор появился на улицах Реутова в День России

В Подмосковье прошло множество акций и флешмобов, которые посвящены Дню России. На улицах Реутова можно было заметить необычную картину: люди ходили с белыми, синими и красными квадратами в руках. Вместе эти картонки формировали флаг России. Если смотреть с высоты птичьего полета, можно было увидеть слоган «Мы вместе».

«Мы объединились сегодня в рамках города, и я уверена, что такое единение распространится не только на территории нашего города, но и на территории всего Подмосковья и всей страны», — рассказала начальник отдела культуры администрации городского округа Реутов Анастасия Николаенко.

В акциях, приуроченных ко Дню России, принимали участие студенты и школьники, волонтеры и рядовые жители города. К ним активно присоединялись беженцы из Донбасса, которые рассказывают, что Подмосковье стало для них вторым домом. Во флешмобе приняли участие больше тысячи человек, они выстроились в огромный триколор.

Прямо накануне праздника в Реутове завершилась еще одна акция — «Доброе дело», — во время которой активисты и все неравнодушные люди собирали для беженцев гуманитарную помощь. Для детей, приехавших из ДНР и ЛНР, волонтеры проводили специальные мастер-классы. Ребята нарисовали открытки, которые скоро отправят своим сверстникам в Донбасс.

Ранее сообщалось, что жители Истры весело и насыщенно провели выходные — помимо празднования Дня России, горожане отметили еще и День города. Истре исполнился 241 год. Праздничное поздравление специально для жителей городского округа записал губернатор Московской области Андрей Воробьев.