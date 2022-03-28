Огромный портрет Достоевского в Зарайске дал старт граффити-проекту «Лица Подмосковья»

Портрет Федора Достоевского появился на стене жилого дома в Зарайске. Это первые граффити в рамках проекта «Лица Подмосковья». Автором портрета стал художник-граффитист Илья Демченко из Подольска, а разработал макет его напарник из Пушкинского городского округа, художник-граффитист Сергей Салин.

На работу ушло шесть дней. По словам Демченко, Салин разработал макет, досконально продумал каждую деталь.

«Кажется, что рисунок прост, но на самом деле это титаническая работа, которая требует подготовки. Сам я еще со школы хорошо знаком с творчеством Федора Михайловича, читал биографию литератора, поэтому мне приятно участвовать в создании граффити. Рисую всю жизнь и к созданию изображений подхожу основательно, вкладываю в труд частичку сердца. Эта работа не исключение», — поделился художник.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в рамках проекта планируют создать 15 больших рисунков. Его реализует некоммерческая организация «Арион» при поддержке главного управления социальных коммуникаций. Авторы проекта получили грантовую поддержку из Фонда президентских грантов. Партнером выступило движение «Волонтеры Подмосковья».

Директор «Ариона» Алексей Горбачев отметил, что речь идет не просто о рисунках на стенах, для молодых людей это способ реализовать себя. Кроме того, речь идет и об исторической памяти, ведь художники создают портреты известных личностей, связанных с Московской областью.

«Например, жемчужина Зарайска — усадьба Даровое, которая принадлежала родителям Федора Михайловича Достоевского, где он провел много времени. Поэтому было решено создать в округе граффити с изображением именно этого литератора. Во-первых, теперь о том, что Федор Михайлович связан с Зарайском, узнает больше людей. Во-вторых, создание граффити привлечет туристов. Так будет и в других округах», — пояснил он.

Жители Зарайска остались довольны рисунком. На очереди у авторов проекта — создание граффити с пианистом Яковом Флиером в Орехово-Зуевском городском округе.

Создатели проекта запустили сайт лицаподмосковья.рф, куда по мере появления граффити будут вносить информацию о работах, указывать местоположение рисунков.