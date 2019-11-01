Огромный флаг России развернули в Красногорске. Там прошла акция в честь Дня народного единства

Масштабную акцию сегодня провели в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» в городском округе Красногорск. Более 500 участников развернули огромный российский триколор. Длина полотна составила около 50 метров.

Мероприятие приурочили ко Дню народного единства, который вся страна отметит 4 ноября. Программа оказалось весьма насыщенной. Участники развернули 50-метровый флаг России. В акции приняло участие огромное количество молодежи — студенты и волонтеры.

«Флаг Российской Федерации — это история. Для меня это что-то родное, поскольку все мы живем в России, нашей одной единой стране», — подчеркнула представитель центра творчества волонтерского клуба «В ритме жизни» Александра Андрианова.

В парке также прошли танцевальный флешмоб и дефиле с флагами. Кроме того, участники массово исполнили гимн нашей страны. А те, кто не успел стать участником или зрителем подобной акции сегодня, смогут сделать это на выходных. Завтра во многих подмосковных парках состоятся и другие праздничные программы.